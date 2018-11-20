Германия – Нидерланды – видео голов и обзор матча

Нидерланды на последних минутах вырвали ничью против Германии в 5 туре Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Германия - Нидерланды.

В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная Германии дома не смогла победить голландцев и покинула первый дивизион.

Немцы вышли вперед уже на 9-й минуте. Гнабри сбросил на Вернера, а Тимо удался удивительно классный удар слета прямо в нижний угол.

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Сборная Германии уже на 20-й минуте удвоила свое преимущество. Кроос роскошной передачей нашел Сане, тот не сумел удачно ее обработать, однако смог пробросить мимо Тете и пробить в дальний угол.

Нидерланды смогли дважды забить под занавес второго тайма. Сначала Промес на 85-й минуте в затяжной атаке пробил под штангу без шансов для Нойера.

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"Оранжевые" почувствовали, что могут сравнять счет и сделали это в компенсированное время. Спас ничью капитан Вирджил ван Дейк, который подключился к атаке, среагировал на отскок от защитника и мощным ударом слета поразил ворота Нойера.

Эта ничья позволила голландцам выйти в плей-офф Лиги наций, тогда как Германия покидает дивизион А без единой победы.

Лига наций, 6-й тур, группа A1

Германия – Нидерланды – 2:2

Голы: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1