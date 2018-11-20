Cане: Очевидно, що збірна Німеччини додала порівняно з ЧС-2018

Півзахисник збірної Німеччини Лерой Сане поділився враженннями від матчу Ліги націй проти Нідерландів (2:2).

"Звичайно, ми прагнули переграти збірну Нідерландів. У нас був гандикап у два м'ячі, тому ми розчаровані результатом.

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Незважаючи на результат, всім очевидно, наскільки збірна Німеччини додала (в порівнянні з ЧС-2018 – прим. "Ф24") і буде далі йти вперед.

Гадаю, усі бачили, що останні кілька матчів ми демонстрували видовищний футбол. Просто потрібно грати добре всі 90 хвилин, і тоді ми знову станемо грізною силою

Вболівальники могли побачити, що у нас є план на гру і що збірна Німеччини здатна показувати хороший футбол. Ми дійсно добре грали, тому нічия у матчі з Нідерландами стає ще більш прикрим результатом", – сказав Сане офіційному сайту УЄФА.

До слова, я нічия дозволила голландцям вийти в плей-офф Ліги націй, тоді як Німеччина покидає дивізіон А без жодної перемоги.

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