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УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

Cане: Очевидно, що збірна Німеччини додала порівняно з ЧС-2018

09:27 88 Читать на русском
Cане: Очевидно, що збірна Німеччини додала порівняно з ЧС-2018
Лерой Сане / AFP

Півзахисник збірної Німеччини Лерой Сане поділився враженннями від матчу Ліги націй проти Нідерландів (2:2).

"Звичайно, ми прагнули переграти збірну Нідерландів. У нас був гандикап у два м'ячі, тому ми розчаровані результатом.

Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли до Фіналу чотирьох турніру

Незважаючи на результат, всім очевидно, наскільки збірна Німеччини додала (в порівнянні з ЧС-2018 – прим. "Ф24") і буде далі йти вперед.

Гадаю, усі бачили, що останні кілька матчів ми демонстрували видовищний футбол. Просто потрібно грати добре всі 90 хвилин, і тоді ми знову станемо грізною силою

Вболівальники могли побачити, що у нас є план на гру і що збірна Німеччини здатна показувати хороший футбол. Ми дійсно добре грали, тому нічия у матчі з Нідерландами стає ще більш прикрим результатом", – сказав Сане офіційному сайту УЄФА.

До слова, я нічия дозволила голландцям вийти в плей-офф Ліги націй, тоді як Німеччина покидає дивізіон А без жодної перемоги.

Німеччина – Нідерланди – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ліга націй6 тур

Німеччина - Нідерланди: Понеділок 19 листопада 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 2
Нідерланди
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Ліга націй Лерой Сане Лерой Сане Німеччина Німеччина Німеччина - Нідерланди
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