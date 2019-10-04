toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Бывший защитник Зари и еще три игрока претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

09:40 68 Читати українською
Бывший защитник Зари и еще три игрока претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы
Рафаэл Форстер / Getty images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список номинантов на титул лучшего игрока второго тура Лиги Европы.

Претендентами на престижную награду стали: нападающий лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли, форвард ПСВ Дониелл Маллен, защитник Лудогорца Рафаэл Форстер и игрок шотландского Селтика Мохаммед Эльюнусси.

Форстер дублем поспособствовал разгрому команды Реброва – видеообзор матча Ференцварош – Лудогорец – 0:3

Два мяча Мартинелли помогли команде Унаи Эмери разгромить бельгийский Стандарт (4:0), дубль Малена позволил ПСВ в гостях обыграть норвежский Русенборг (4:1). Эльюнусси забил один из голов "кельтов" в ворота Клужа.

Форстер, котрый украинским болельщикам знаком по выступлениям в луганской Заре, дважды огорчил Ференцварош Сергея Реброва.

Лига Европы: Сент-Этьен и Вольфсбург не выявили сильнейшего, Лудогорец в меньшинстве разгромил Ференцварош Реброва

blog_ava
Главные новости футбола 3 октября: Александрия завоевала первое очко в Лиге Европы, Динамо разочаровало в Швейцарии
07:00
219
Теги
Лига Европы Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли Арсенал Арсенал ПСВ ПСВ Селтик Селтик Лудогорец Лудогорец Мохаммед Эльюнусси Мохаммед Эльюнусси Рафаэл Форстер Рафаэл Форстер Дониэлл Мален Дониэлл Мален
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
31
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук