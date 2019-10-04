Бывший защитник Зари и еще три игрока претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список номинантов на титул лучшего игрока второго тура Лиги Европы.
Претендентами на престижную награду стали: нападающий лондонского Арсенала Габриэль Мартинелли, форвард ПСВ Дониелл Маллен, защитник Лудогорца Рафаэл Форстер и игрок шотландского Селтика Мохаммед Эльюнусси.
Форстер дублем поспособствовал разгрому команды Реброва – видеообзор матча Ференцварош – Лудогорец – 0:3
Два мяча Мартинелли помогли команде Унаи Эмери разгромить бельгийский Стандарт (4:0), дубль Малена позволил ПСВ в гостях обыграть норвежский Русенборг (4:1). Эльюнусси забил один из голов "кельтов" в ворота Клужа.
Форстер, котрый украинским болельщикам знаком по выступлениям в луганской Заре, дважды огорчил Ференцварош Сергея Реброва.
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