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Колишній захисник Зорі та ще три гравці претендують на звання найкращого футболіста тижня в Лізі Європи

09:40 690 Читать на русском
Колишній захисник Зорі та ще три гравці претендують на звання найкращого футболіста тижня в Лізі Європи
Рафаел Форстер / Getty images

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив список номінантів на титул найкращого гравця другого туру Ліги Європи.

Претендентами на престижну нагороду стали: нападник лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі, форвард ПСВ Доніелл Мален, захисник Лудогорця Рафаел Форстер і гравець шотландського Селтіка Мохаммед Ельюнуссі.

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Два м'ячі Мартінеллі допомогли команді Унаї Емері розгромити бельгійський Стандарт (4:0), дубль Малена дозволив ПСВ в гостях обіграти норвезький Русенборг (4:1). Ельюнуссі забив один із голів "кельтів" у ворота Клужа.

Форстер, який українським уболівальникам знайомий за виступами у луганській Зорі, двічі засмутив Ференцварош Сергія Реброва.

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