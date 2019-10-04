Колишній захисник Зорі та ще три гравці претендують на звання найкращого футболіста тижня в Лізі Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив список номінантів на титул найкращого гравця другого туру Ліги Європи.
Претендентами на престижну нагороду стали: нападник лондонського Арсенала Габріель Мартінеллі, форвард ПСВ Доніелл Мален, захисник Лудогорця Рафаел Форстер і гравець шотландського Селтіка Мохаммед Ельюнуссі.
Форстер дублем посприяв розгрому команди Реброва – відеоогляд матчу Ференцварош – Лудогорець – 0:3
Два м'ячі Мартінеллі допомогли команді Унаї Емері розгромити бельгійський Стандарт (4:0), дубль Малена дозволив ПСВ в гостях обіграти норвезький Русенборг (4:1). Ельюнуссі забив один із голів "кельтів" у ворота Клужа.
Форстер, який українським уболівальникам знайомий за виступами у луганській Зорі, двічі засмутив Ференцварош Сергія Реброва.
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