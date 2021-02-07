"У нас есть хорошая когорта голкиперов, но в большинстве своем внимания заслуживают те вратари, которые выступают на более высоком уровне, то есть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, в сборной Украины.

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Сейчас идет зимняя подготовка. Мы все знаем, что номером один был Андрей Пятов, а за ним стоит в очереди много более молодых перспективных голкиперов, которых не хочется обижать и говорить, что кто-то лучше или хуже. Они стучат в двери национальной команды, но нужно подождать, посмотреть, кто из них будет более стабильным на протяжении длинной дистанции.

Для вратаря очень важно играть, только так можно увидеть настоящую силу такого футболиста. Вот возьмите пример Лунина. Для нас это отличный голкипер, а в Реале носом крутят", – поделился Сивуха в интервью Команда№1.

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