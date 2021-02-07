"У нас є хороша когорта голкіперів, але в більшості своїй уваги заслуговують ті воротарі, які виступають на більш високому рівні, тобто в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, у збірній України.

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Зараз йде зимова підготовка. Ми всі знаємо, що номером один був Андрій Пятов, а за ним стоїть в черзі багато молодших перспективніших голкіперів, яких не хочеться ображати і говорити, що хтось кращий чи гірший. Вони стукають в двері національної команди, але потрібно почекати, подивитися, хто з них буде стабільнішим протягом довгій дистанції.

Для воротаря дуже важливо грати, тільки так можна побачити справжню силу такого футболіста. Ось візьміть приклад Луніна. Для нас це чудовий голкіпер, а в Реалі носом крутять", – поділився Сівуха у інтерв'ю Команда№1.

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