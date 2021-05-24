ФК Мункач из Закарпатской области на своем официальном сайте объявил о приходе Виталия Шумского на должность главного тренера.

Жилмар неожиданно возглавил любительский клуб в Украине

Отмечается, что изменения на тренерском мостике произошли накануне матча 15-го тура Любительской лиги Украины между ФК Мункач и ОДЭКом. Игра завершилась минимальным поражением подопечных Шумского, которые решающий мяч пропустили на последней компенсированной минуте.

Напомним, прошлый сезон 49-летний специалист начинал на уровне УПЛ, где сначала был ассистентом главного тренера Львова Георгия Цецадзе, а после отставки грузина Шумский стал исполняющим обязанности наставника. Во главе львовян провел 9 матчей и был уволен в начале марта.

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