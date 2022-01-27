Вилфрид Бони после годового перерыва в карьере решил вернуться в футбол.

33-летний ивуариец стал игроком Неймегена, информирует пресс-служба клуба . Стороны поставили подписи под контрактом на полгода.

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Как только Бони получит разрешение на трудоустройство, присоединится к работе вместе с арендованным у Динамо Миккелем Дуэлундом под руководством наставника Рогира Мейера.