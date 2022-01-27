Бывший нападающий Манчестер Сити стал одноклубником динамовца в Нидерландах
11:04 - Читати українською
Вилфрид Бони после годового перерыва в карьере решил вернуться в футбол.
33-летний ивуариец стал игроком Неймегена, информирует пресс-служба клуба. Стороны поставили подписи под контрактом на полгода.
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Как только Бони получит разрешение на трудоустройство, присоединится к работе вместе с арендованным у Динамо Миккелем Дуэлундом под руководством наставника Рогира Мейера.
Напомним, последним клубом Вилфрида был Аль-Иттихад, который он покинул в октябре 2020-го. С тех пор Бони нигде не играл на профессиональном уровне. Еще раньше ивуариец одевал футболки Суонси, Манчестер Сити, Сток Сити, Витесса, Спарты и других команд.
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