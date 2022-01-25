Марсьяль присоединился к Севилье на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Диего Коста согласился присоединиться к Рибери в худшей команде Серии А

Соглашение не предусматривает права выкупа. На этом настоял Манчестер Юнайтед. Следовательно, летом 26-летний француз вернется на Олд Траффорд, где его судьбу, предположительно, будет решать уже новый главный тренер.

В сезоне 2021/22 Марсьяль потерял место в составе Манчестер Юнайтед. В его активе всего 8 выходов на поле в АПЛ (210 минут) и 1 забитый мяч. Севилья после 22 туров Ла Лиги занимает второе место в турнирной таблице.

Нудна вистава в Мілані, потрійне лихо Бензема, рекорд Гвардіоли та Баварія в WM – огляд вікенду