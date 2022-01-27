Вілфрід Боні після річної перерви у кар'єрі вирішив повернутись у футбол.

33-річний івуарієць став гравцем Неймегена, інформує прес-служба клубу. Сторони поставили підписи під контрактом на пів року.

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Як тільки Боні отримає дозвіл на працевлаштування, приєднається до роботи разом з орендованим у Динамо Міккелем Дуелундом під керівництвом наставника Рогіра Меєра.

Нагадаємо, останнім клубом Вілфріда був Аль-Іттіхад, який він покинув у жовтні 2020-го. Відтоді Боні ніде не грав на професіональному рівні. Ще раніше івуарієць одягав футболки Суонсі, Манчестер Сіті, Сток Сіті, Вітесса, Спарти та інших.