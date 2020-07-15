Бывший лидер Волыни Бикфалви забил гол сезона в России – видео сумасшедшего удара через себя

Атакующий хавбек Урала Эрик Бикфалви отличился фантастическим голом в поединке против тульского Арсенала.

На 38-й минуте поединка румын эффектной бисиклетой поразил ворота гостей и сравнял счет в матче. Правда, Арсенал все же победил со счетом 3:1.

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В России этот гол уже назвали претендентом на звание лучшего в сезоне. Заметим, что для 32-летнего Бикфалви это 8-й забитый мяч в 25-ти матчах сезона. Также в его активе 3 ассиста.

Напомним, Бикфалви выступал за Волынь с 2012-го по 2015 год. Также поиграл за несколько румынских клубов, в Китае и российскую Томь. Провел 6 матчей в составе национальной сборной Румынии.

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