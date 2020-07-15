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Колишній лідер Волині Бікфалві забив гол сезону в Росії – відео божевільного удару через себе

20:21 - Читать на русском
Колишній лідер Волині Бікфалві забив гол сезону в Росії – відео божевільного удару через себе
Ерік Бікфалві / ФК Урал

Атакувальний хавбек Урала Ерік Бікфалві відзначився фантастичним голом у поєдинку проти тульського Арсенала.

На 38-й хвилині поєдинку румун ефектною бісіклетою вразив ворота гостей та зрівняв рахунок у матчі. Щоправда, Арсенал все ж переміг з рахунком 3:1.

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У Росії цей гол вже назвали претендентом на звання найкращого у сезоні. Зауважимо, що для 32-річного Бікфалві це 8-й забитий м'яч у 25-ти матчах сезону. Також в його активі 3 асисти.

Нагадаємо, Ерік Бікфалві виступав за Волинь з 2012-го по 2015 рік. Також пограв за кілька румунських клубів, у Китаї та російську Томь. Провів 6 матчів у складі національної збірної Румунії.

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Теги
Урал Урал Росія Красиві голи Відеоновини Фантастичні голи Ерік Ерік Бікфалві
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