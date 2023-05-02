Не так давно клуб, который в 2022 году купил легендарный Роналдо, переживал сложные времена. Чтобы не обанкротиться, Крузейро приходилось одалживать деньги даже у своих игроков.

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Одним из спасателей клуба стал Марсело Морено, трижды дававший деньги на выплату зарплат футболистам, работникам клуба и погашение экстренных долгов. Общая сумма составляет почти 6 миллионов долларов, сообщает Radio de Minas. Следует заметить, что это беспроцентные ссуды.

Напомним, Марсело Морено в свое время выступал за донецкий Шахтер (46 матчей, 11 голов), куда летом 2004-го перебрался именно из Крузейро. Затем боливиец еще дважды возвращался в этот бразильский клуб. Сейчас играет за Индепендьенте из Эквадора.

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