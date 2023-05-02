Не так давно клуб, який у 2022 році купив легендарний Роналдо, переживав складні часи. Щоб не збанкрутувати, Крузейро доводилося позичати гроші навіть у своїх гравців.

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Одним із рятівників клубу став Марсело Морено, який тричі давав гроші на виплату зарплат футболістам, працівникам клубу та погашення екстрених боргів. Загальна сума становить майже 6 мільйонів доларів, повідомляє Radio de Minas. Варто зауважити, що це безвідсоткові позики.

Нагадаємо, Марсело Морено свого часу виступав за донецький Шахтар (46 матчів, 11 голів), куди влітку 2004-го перебрався саме з Крузейро. Потім болівієць ще двічі повертався у цей бразильський клуб. Зараз грає за Індепендьєнте з Еквадору.

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