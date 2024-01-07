Перша половина для Хендерсона в Саудівській Аравії вийшла провальною – гравцю некомфортно грати в спеку, на матчі майже неможливо зібрати аншлаг (заповнюваність в середньому 7800 на стадіоні, який вміщує 35 тисяч). До того ж з Аль-Іттіфака пішов Іан Фостер – асистент Стівена Джеррарда, який допоміг переконати Хендерсона перейти до Саудівської Аравії.

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Саме тому вже цієї зими Джордан розглядає варіант із поверненням до Англії, інформує Daily Mail. Для цього хавбек може пожертвувати чималою сумою. Його зарплата в Аль-Іттіфаку становить 700 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, однак вони звільняються від податків, якщо гравець гратиме хоча б 2 роки за цим контрактом. В іншому випадку Хендерсон зобов'язаний сплатити 7 млн фунтів податків.

Також Джордан має погодитись на суттєве скорочення зарплати. Екс-капітана Ліверпуля пов'язують з Ньюкаслом, Фулхемом та Крістал Пелас. У поточному сезоні Хендерсон провів 19 матчів за Аль-Іттіфак, в яких відзначився 5 асистами.

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