Уже на 5-й минуте Гармаш шокировал Динамо в формально выездном поединке против Металлиста 1925. Денис мощным ударом вывел харьковчан вперед в первом официальном матче за новую команду.

Гол Гармаша в видеообзоре матча Металлист 1925 – Динамо – 2:4

Конечно же, этот гол стал главным событием игры. Динамо в своих соцсетях уже успело пошутить по этому поводу. "Все равно тебя любим", – говорится в заметке под фотографией Гармаша в форме Металлиста 1925.

Заметим, что этот гол не стал проблемой для Динамо – киевляне одержали победу со счетом 4:2. Гармаш же отыграл лишь один тайм, и успел, кроме забитого гола, заработать желтую карточку.

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