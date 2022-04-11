Колумбиец Фредди Ринкон стал участником ДТП на родине. Врачи борются за жизнь находящегося в реанимации экс-футболиста и тренера.

Автомобиль Ford, в котором находился 55-летний колумбиец и еще три человека, столкнулся с автобусом на перекрестке. Инцидент произошел 11 апреля в 5 утра по местному времени в городе Кали. В результате аварии Ринкон получил травму головы, был доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние оценивают как критическое, сообщает Marca.

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Фредди Ринкон защищал цвета Реала в сезоне 1995/96 (первый колумбиец в истории мадридского клуба). Также выступал за Америку Кали, Палмейрас, Наполи и ряд других бразильских клубов. За сборную Колумбии провел 84 матча, в которых забил 17 голов и ездил на три чемпионата мира (1990, 1994, 1998).

Интересно, что в 2015 году Ринкона объявили в международный розыск из-за подозрения в торговле наркотиками и отмывании денег.

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El colombiano Freddy Rincón, entre otros ex futbolista del Real Madrid y ahora entrenador, tuvo anoche este accidente de tráfico con un autobús

️ @radiosupercali pic.twitter.com/OAQQLMiIuW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) April 11, 2022