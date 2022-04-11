"Горняки" сообщили о смерти Игоря Дыбченко, отдавшего донецкому клубу много лет в разных ролях.

Уроженца Донецка не стало на 62-м году жизни, сообщает официальный сайт "оранжево-черных". Причины смерти не указаны.

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Дыбченко выступал на позиции полузащитника. За Шахтер в период с 1981-го по 1986 год сыграл 37 матчей и забил 5 голов. Также выступал за Таврию, Шахтер Горловку и Кривбасс.

После завершения карьеры Игорь Васильевич был президентом женской команды Шахтера (1994-1996), также работал тренером-селекционером (1996-2000), возглавлял Шахтер-2 и Шахтер-3. Некоторое время (более 10 лет) работал и руководителем селекционной службы в клубе.

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