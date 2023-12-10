Полузащитник Симон Вукчевич после уничтожения футбольной карьеры "закапывает" себя еще глубже.

Бывший игрок Карпат и сборной Черногории был арестован в Сербии, сообщает Kurir.

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37-летний Вукчевич пытался пересечь границу на переходе Гостун между Сербией и Черногорией. Впрочем, сербская полиция обнаружила в автомобиле известного футболиста пистолет и 126 пуль. Вукчевич немедленно был задержан и помещен под стражу на срок до 30 суток. Симону грозит наказание за незаконное владение оружием.

В свое время Вукчевич подавал большие надежды, получая приглашения от лиссабонского Спортинга и Блэкберна. В 2013-м ненадолго засветился в Карпатах – всего 2 матча. За сборную Черногории отыграл 45 поединков и забил 2 гола. Карьеру игрока завершил в 2018 году.

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