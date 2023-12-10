Колишнього гравця Карпат та збірної Чорногорії заарештували у Сербії, інформує Kurir.

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37-річний Вукчевіч намагався перетнути кордон на переході Гостун між Сербією і Чорногорією. Втім, сербська поліція виявила у автомобілі відомого футболіста пістолет та 126 куль. Вукчевіча негайно затримали і помістили під варту на термін до 30 діб. Сімону загрожує покарання за незаконне володіння зброєю.

Свого часу Вукчевіч подавав великі надії, отримуючи запрошення від лісабонського Спортінга та Блекберна. У 2013-му ненадовго засвітився в Карпатах – всього 2 матчі. За збірну Чорногорії відіграв 45 поєдинків та забив 2 голи. Кар'єру гравця завершив у 2018-му.

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