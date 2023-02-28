Центральный защитник Кремонезе и сборной Грузии Лука Лочошвили был удостоен награды фэйр-плей за спасение игрока соперника во время футбольного матча.

Инцидент произошел, когда Лочошвили еще играл за Вольфсберг. Во время матча после столкновения с игроком соперника защитник венской Аустрии Георг Тайгль упал на газон и потерял сознание. Грузин быстро среагировал и не позволил Тайглю проглотить язык.

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"К счастью, я просто знал, что делать. В этой ситуации каждый бы отреагировал таким образом на моём месте. Я думаю, что поймал его за язык в последнюю секунду", – сказал тогда Лочошвили.

Этот эпизод напомнил, как другой грузин – Джаба Канкава – 8 лет назад в аналогичной ситуации спас жизнь Олегу Гусеву в матче Динамо и Днепра.

Летом Лука перешел из Аустрии в Кремонезе за 1,6 млн евро. Он не присутствовал на церемонии ФИФА, потому что во вторник его команда встречается с Ромой в матче 24 тура Серии А.

Лочошвили числился игроком киевского Динамо с 2017 по 2019 год, но так и не дебютировал в составе команды в официальных матчах.