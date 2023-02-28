Центральний захисник Кремонезе і збірної Грузії Лука Лочошвілі був відзначений нагородою фейр-плей за порятунок гравця суперника під час футбольного матчу.

Інцидент стався, коли Лочошвілі ще грав за Вольфсберг. Під час матчу після зіткнення з гравцем суперника захисник віденської Аустрії Георг Тайгль упав на газон і втратив свідомість. Грузин швидко зреагував і не дозволив Тайглю проковтнути язик.

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"На щастя, я просто знав, що робити. У цій ситуації кожен би відреагував таким чином на моєму місці. Я думаю, що зловив його за язик в останню секунду", – сказав тоді Лочошвілі.

До речі, після тієї гри Лука зняв футболку та продемонстрував на камери послання для України: "Солідарні з Україною! Залишайтеся сильними!"

Цей епізод нагадав, як інший грузин – Джаба Канкава – 8 років тому в аналогічній ситуації врятував життя Олегу Гусєву в матчі Динамо та Дніпра.

Влітку Лука перейшов з Аустрії в Кремонезе за 1,6 млн євро. Він не був присутній на церемонії ФІФА, тому що у вівторок його команда зустрічається з Ромою в матчі 24 туру Серії А.

Лочошвілі вважався гравцем київського Динамо з 2017 до 2019 року, але так і не дебютував у складі команди в офіційних матчах.