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Бывший хавбек сборной Бразилии потерял сына в результате уличной стрельбы

13:25 1 Читати українською
Бывший хавбек сборной Бразилии потерял сына в результате уличной стрельбы
Жубер та його батько / Фото з відкритих джерел

Семью экс-игрока Наполи и сборной Бразилии Бето постигло непоправимое горе.

Жубер, старший сын известного футболиста был застрелен прямо посреди улицы Рио-де-Жанейро.

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Бето сообщил трагическую новость в своем Instagram. Преступление произошло вечером 9 апреля, когда 23-летний Жубер прогуливался северным районом города. Мотивы убийц пока неизвестны, местная полиция уже начала расследование дела.

Бето (полное имя Жубер Араужо Мартинс) почти всю свою карьеру провел на родине, а его единственный европейский сезон (1996/97) за Наполи оказался не слишком удачным. Также атакующий хавбек отличился 2 голами в 13 матчах за родную сборную.

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Hoje sinto a dor que deveria ser proibida ser sentida por um pai e uma mãe . A perda de um filho , a dor e imensa talvez nunca passará , foge as palavras , só queria que vc soubesse que mesmo do meu jeito te amei muito , por muitas vezes só queria a sua atenção como vc tbm queria a minha , hoje choro por não ter conseguido mudar essa trajetória , não queria que vc fosse embora assim . Sei que é tarde para um perdão mas no meu coração vc sempre estará . SENHOR Me ajude neste momento tão difícil na minha vida FILHO , MESMO DISTANTE DE VC SEMPRE TE AMEI SEMPRE ME PREOCUPEI MUITO COM VC . POR TANTAS VEZES EU TE CHAMEI PARA FICAR COMIGO. NAO QUERIA QUE VC FOSSE EMBORA ASSIM FILHÃO TE AMO Onde VC ESTIVER VC SEMPRE SERA MEU FILHO COM SORRISO BONITO E CHEIO DE ESTILO IGUAL SEU PAI ( ASSIM VC FALAVA ) DEUS TE PEÇO CUIDE DELE POR MIM POR FAVOR ! ETERNAMENTE O MEU EU TI AMO

Публикация от Beto (@beto10oficial)

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