Бывший хавбек сборной Бразилии потерял сына в результате уличной стрельбы

Жубер та його батько / Фото з відкритих джерел

Семью экс-игрока Наполи и сборной Бразилии Бето постигло непоправимое горе.

Жубер, старший сын известного футболиста был застрелен прямо посреди улицы Рио-де-Жанейро.

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Бето сообщил трагическую новость в своем Instagram. Преступление произошло вечером 9 апреля, когда 23-летний Жубер прогуливался северным районом города. Мотивы убийц пока неизвестны, местная полиция уже начала расследование дела.

Бето (полное имя Жубер Араужо Мартинс) почти всю свою карьеру провел на родине, а его единственный европейский сезон (1996/97) за Наполи оказался не слишком удачным. Также атакующий хавбек отличился 2 голами в 13 матчах за родную сборную.

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