Молодого игрока из Эквадора застрелили на пороге собственного дома – его спутали с другим человеком

Гуаякиль всколыхнуло известие об убийстве игрока местного футбольного клуба.

Эдвин Эспиноза в субботу (11 апреля) был жестоко застрелен у дверей собственного дома, информирует официальный Twitter клуба.

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В городе введен режим жесткого карантина из-за эпидемии коронавируса, поэтому игроки Гуаякиля тренировались дома. Нападавшие встретили Эспинозу и совершили несколько выстрелов, после чего скрылись с места преступления. Отмечается, что 20-летний игрок стал жертвой стечения обстоятельств – целью убийц был совсем другой человек.

Эспиноза воспитывался в системе Гуаякиля с 12 лет и подавал большие надежды. Он так и не успел дебютировать за родной клуб в первых пяти турах чемпионата, которые удалось сыграть перед перерывом.

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