35-летний футболист на правах свободного агента стал игроком Гремио, который вылетел во второй по силе дивизион Бразилии. Лейва подписал контракт со старым новым клубом до декабря 2023 года.

Бейл подтвердил свой трансфер в МЛС

Для Лукаса "трехцветные" родные. Именно в их структуре опорник начинал выступления на профессиональном уровне, откуда и отправился в Ливерпуль в 2007 году. Мерсисайдцам он посвятил 10 лет своей карьеры, наиграл почти 350 матчей, но выиграл только Суперкубок Англии.

Далее в карьере Лейвы был Лацио, в котором он сумел стать одним из важных игроков коллектива и завоевать три трофея.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд