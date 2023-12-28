Украинский голкипер Максим Коваль уже в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Бывший голкипер киевского Динамо Максим Коваль, ныне выступающий за Шериф из Тирасполя, может вернуться в УПЛ. Об этом пишет Sport.ua.

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По данным источника, агенты игрока уже контактировали с одним клубом украинской Премьер-лиги, но пока без конкретики. Главным условием возвращения Максима Коваля в Украину является финансовая составляющая – голкипер хочет получать хорошее предложение. В Шерифе Коваль зарабатывает 200 тысяч долларов в год.

Стоит отметить, что контракт вратаря с молдавским Шерифом истекает 31 декабря 2023 года. Новый главный тренер команды Роман Пилипчук сейчас больше доверяет перебравшемуся из Хайдука конкуренту Коваля Тони Шиличу.

Напомним, в Украине Коваль известен по выступлениям в составе киевского Динамо, запорожского Металлурга и Говерлы. В свое время юный Коваль рассматривался альтернативой Александру Шовковскому, но так и не смог выйти на нужный уровень. Известным Коваль стал еще в 16-летнем возрасте, когда отразил пенальти от Милевского в матче Металлург З – Динамо на последних минутах матча УПЛ.

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