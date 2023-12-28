Колишній голкіпер київського Динамо Максим Коваль, який нині виступає за Шериф з Тирасполя, може повернутися до УПЛ. Про це пише Sport.ua.

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За даними джерела, агенти гравця вже контактували з одним клубом української Прем'єр-ліги, але поки без конкретики. Головною умовою повернення Максима Коваля до України є фінансова складова – голкіпер прагне отримати хорошу пропозицію. У Шерифі Коваль заробляє 200 тисяч доларів на рік.

Варто зазначити, контракт воротаря із молдовським Шерифом завершується 31 грудня 2023 року. Новий головний тренер команди Роман Пилипчук нині більше довіряє конкуренту Коваля Тоні Шиличу, який перебрався з Хайдука.

Нагадаємо, в Україні Коваль відомий за виступами у складі київського Динамо, запорізького Металурга та Говерли. Свого часу юний Коваль розглядався альтернативою Олександру Шовковському, але так і не зміг вийти на потрібний рівень. Відомим Коваль став ще в 16-річному віці, коли відбив пенальті від Мілевського в матчі Металург З – Динамо на останніх хвилинах матчу УПЛ.

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