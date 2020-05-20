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Месси и Гвардиола имели все шансы оказаться в Хетафе – сенсационное признание президента мадридцев

15:43 46 Читати українською
Месси и Гвардиола имели все шансы оказаться в Хетафе – сенсационное признание президента мадридцев
Месси и Гвардиола в 2008 году / Marca

Президент Хетафе Анхель Торрес вспомнил охоту на Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолу, когда они только начинали свой путь в футболе.

"В первый или второй год карьеры Месси в первой команде мы очень близко подошли к тому, чтобы привести его в аренду в Хетафе. Впрочем, Франк Райкард не согласился с этим, и мы могли забыть об этих желаниях.

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Однажды спортивный директор Барселоны Чики Бегиристайн был на жеребьевке еврокубка в Швейцарии. Наша идея заключалась в том, чтобы тренер Хетафе Микаэль Лаудруп отправился в Барселону, а мы получим Гвардиолу в качестве замены. Тогда Лапорта еще не был уверен в возможностях Пепа", – рассказал Торрес в интервью Marca.

Напомним, Гвардиола все же остался в Барселоне, которая в 2008 году дала ему шанс возглавить первую команду. Уже в сезоне 2008/09 Пеп привел Месси и компанию к треблу.

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Испания Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Хетафе Хетафе
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