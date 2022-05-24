Майк Бартель – бывший представитель Роберта Левандовски – намекнул, что раньше симпатии поляка были совсем другими.

Нападающий Баварии ведет переговоры с Барселоной, предлагающей мюнхенцам 32 млн евро. Экс-агент Роберта увидел в этом определенную измену.

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"Всю свою жизнь ты хотел пойти в Реал для того, чтобы в итоге оказаться в Барселоне? Хорошо", – написал агент в Twitter.

Напомним, Левандовски заявил о желании покинуть Баварию после 8 лет в Мюнхене. Барселона стремится усилиться 33-летним нападающим сборной Польши, но немецкий клуб пошел на принцип и не отпускает Роберта, контракт которого действует еще год.

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