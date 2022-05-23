"Для Роберта Бавария – это уже история. Для него все понятно, он хочет уйти летом. Ни он, ни я не переживаем за деньги. Дело в том, что уже несколько месяцев мы не чувствуем уважения от руководителей клуба.

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Бавария потеряла Левандовски не только как футболиста, но и как человека. Предложения о продлении контракта не было. Правда заключается в том, что Левандовски хочет покинуть Баварию после восьми лет сотрудничества. За это время он отдал клубу все. Теперь у него есть шанс осуществить мечту своей жизни.

Год назад я приехал в Мюнхен, чтобы встретиться с руководством. Спросил, что они думают о продлении соглашения с Робертом. В ответ тишина. Тогда я сказал, что в таком случае мы уйдем этим летом.

Роберт знает, что происходит вокруг него. Конечно, Бавария может попытаться оставить его до конца действующего контракта (до следующего лета – прим .), но я бы не рекомендовал им это делать", – цитирует Захави Bild .

Напомним, единственным реальным претендентом на 33-летнего форварда является Барселона, которая даже сделала первое официальное предложение "ротен".

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