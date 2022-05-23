"Золотая бутса" – это награда, которая вручается лучшему бомбардиру элитных дивизионов европейских чемпионатов по итогам каждого сезона. При этом у каждой лиги свой коэффициент – в зависимости от статуса чемпионата, забитый гол умножается на 2 (Италия, Англия, Испания, Германия и Франция) или 1.5 (чемпионаты с 6 по 21 рейтинг ассоциаций УЕФА).

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Польский форвард забил 35 голов в чемпионате Германии, набрав 70 очков. Это лучший результат в Европе по итогам сезона. Соответственно, 33-летний Левандовски выиграл "Золотую бутсу" второй год подряд, сообщает Kicker.

Второе место занял Килиан Мбаппе – форвард ПСЖ забил 28 голов в чемпионате Франции, которые конвертировались в 56 очков. Третью позицию разделили Чиро Иммобиле (Лацио) и Карим Бензема (Реал). Оба записали в свой актив по 27 результативных ударов (54 очка).

Отметим низкие позиции Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Если португалец забил 18 голов и занял 21 место, то Месси со смешными для себя 6-ю голами в Лиге 1 оказался где-то на задворках.

Напомним, в сезоне 2020/21 Левандовски тоже получил "Золотую бутсу". Тогда форвард Баварии, который летом стремится покинуть мюнхенский клуб, забил 41 гол в Бундеслиге.

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