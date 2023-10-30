Бывшие звезды УПЛ сыграли в сумасшедшем матче – 7 голов, 4 пенальти, экс-динамовец пострадал из-за защитника Шахтера
Интернасьонал проиграл Коритибе (3:4) в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии. Алан Патрик забил гол, Витао получил красную.
Бразилия, 30 тур
Интернасьонал – Коритиба – 3:3
Голы: Алан Патрик, 43 (п), Энрике, 84, Валенсия, 90+12 – Маурисиу, 28, Бьянки, 45+4, Робсон, 70 (п), 90 (п)
Удаление: Витао, 9
Незабитый пенальти: Валенсия, 90+11
Интернасьонал, в составе которого выступает четыре бывших игрока из чемпионата Украины, сенсационно проиграл предпоследней команде первенства. Игра получилась зрелищной. Зрители увидели семь голов. Правда, четыре из них были забиты благодаря пенальти.
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Следует заметить, что Интернасьонал серьезно пострадал из-за Витао, получившего прямую красную уже на 9-й минуте матча. Поэтому еще в первом тайме покинул поле экс-динамовец Карлос Де Пена, вместо которого выпустили нового центрбека. Алан Патрик провел всю игру без замен, а Луис Адриано остался в запасе.