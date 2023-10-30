Бразилія, 30 тур

Інтернасьйонал – Корітіба – 3:3

Голи: Алан Патрік, 43 (п), Енріке, 84, Валенсія, 90+12 – Маурісіу, 28, Б'янкі, 45+4, Робсон, 70 (п), 90 (п)

Вилучення: Вітао, 9

Незабитий пенальті: Валенсія, 90+11

Інтернасьйонал, у складі якого виступає аж чотири колишніх гравці з чемпіонату України, сенсаційно програв передостанній команді першості. Гра вийшла видовищної. Глядачі побачили аж сім голів. Щоправда, чотири з них були забиті завдяки пенальті.

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Слід зауважити, що Інтернасьйонал серйозно постраждав через Вітао, який отримав пряму червону вже на 9-й хвилині матчу. Через це також ще в першому таймі покинув поле екс-динамівець Карлос Де Пена, замість якого випустили нового центрбека. Алан Патрік провів усю гру без замін, а Луїс Адріано залишився в запасі.