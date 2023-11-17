Дренте классно начинал свою карьеру, пробившись в Реал из Фейеноорда. Однако в Мадриде Ройстон не стал важным исполнителем. Также выступал за Эвертон, Мурсию, Рединг и ряд других клубов из России, Турции и даже ОАЭ.

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Впервые Дренте объявил о завершении карьеры в 29 лет (сейчас ему 36). Нидерландец записывал рэп-альбом, снимался в фильмах, но очень быстро растратил все свои сбережения и снова вернулся на футбольное поле.

Последним клубом Дренте стал Козаккен Бой из третьего нидерландского дивизиона. Там он завершил карьеру игрока. Обещает, что это уже окончательно, поскольку получил от клуба предложение перейти на тренерский пост, сообщает AS.

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