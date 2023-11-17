Колишня провальна зірка Реала знову завершив кар'єру – обіцяє, що вже остаточно
Екс-півзахисник збірної Нідерландів Ройстон Дренте вирішив покінчити з кар'єрою футболіста.
Дренте класно починав свою кар'єру, пробившись у Реал з Фейєнорда. Однак у Мадриді Ройстон не став важливим виконавцем. Також виступав за Евертон, Мурсію, Редінг і низку інших клубів з Росії, Туреччини та навіть ОАЕ.
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Вперше Дренте оголосив про завершення кар'єри у 29 років (зараз йому 36). Нідерландець записував реп-альбом, знімався у фільмах, але дуже швидко розтринькав усі свої заощадження й знову повернувся на футбольне поле.
Останнім клубом Дренте став Козаккен Бой з третього нідерландського дивізіону. Там він завершив кар'єру гравця. Обіцяє, що це вже остаточно, оскільки отримав від клубу пропозицію перейти на тренерську посаду, повідомляє AS.
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