Дренте класно починав свою кар'єру, пробившись у Реал з Фейєнорда. Однак у Мадриді Ройстон не став важливим виконавцем. Також виступав за Евертон, Мурсію, Редінг і низку інших клубів з Росії, Туреччини та навіть ОАЕ.

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Вперше Дренте оголосив про завершення кар'єри у 29 років (зараз йому 36). Нідерландець записував реп-альбом, знімався у фільмах, але дуже швидко розтринькав усі свої заощадження й знову повернувся на футбольне поле.

Останнім клубом Дренте став Козаккен Бой з третього нідерландського дивізіону. Там він завершив кар'єру гравця. Обіцяє, що це вже остаточно, оскільки отримав від клубу пропозицію перейти на тренерську посаду, повідомляє AS.

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