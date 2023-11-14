Во вторник, 14-го ноября, Сонг объявил о том, что решил повесить бутсы на гвоздь. Об этом камерунец написал в своём Instagram.

Сонг: Мне было пох** на игровое время в Барселоне – я знал, что стану миллионером

"Когда я переехал во Францию и подписал контракт с Бастией, я думал, что совершил чудо. Однако это было только началом: мое путешествие продолжилось в Арсенал и Барселону, два величайших клуба мира. Многие люди помогали мне на этом пути: моя жена, мои дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои товарищи по команде, которым я буду всегда благодарен.

Конечно, Чарльтон, Вест Хэм, Рубин, Сьон и Арта/Солар 7 навсегда останутся в моем сердце. Имея честь представлять свою страну в 60 матчах, я также испытывал огромную гордость. Мне повезло, что у меня осталось так много прекрасных воспоминаний, которые останутся со мной навсегда", – написал Сонг.

В 2012 году он перешел из Арсенала в Барселону за 19 млн евро, но с тех пор провёл за четыре сезона в каталонской команде около 40 матчей. Алекс стал победителем чемпионата Испании и обладателем Суперкубка страны 2013 года.

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