"Мого батька вбили прямо на вулиці": той, хто повинен був стати великою зіркою Реала, пішов через Моурінью і втратив все

Ройстон Дренте рано завершив з футболом, втратив гроші і подався в кіно. Він міг би грати самого себе.

Він вважався одним з найбільш обдарованих гравців середини "нульових", але непростий характер опустив його на саме дно. Дренте належав до золотого покоління нідерландського футболу, яке виграло молодіжний чемпіонат Європи (2007), але не зуміло розвинути успіх на клубному рівні. Його кар'єра завершилась, так і не розпочавшись. Можливо, більше пощастить у серіалах про бандюків.

Життя до Реала

Після перемоги на Євро U-21 Ройстон опинився в Мадриді з колоритною зачіскою і особливим стилем. Іспанська публіка не здогадувалась, що стоїть за цією бешкетною зовнішністю.

"Батька вбили, коли мені було 3 роки. Його вбили прямо на вулиці. Моя мати досить довго приховувала це, щоб захистити мене.

Я з Роттердама, з вулиць Роттердама, і там потрібно бути жорстким хлопцем. Я – чоловік з дитинства".

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Відшив Барсу заради "бланкос"

Ройстон був засипаний пропозиція від топ-клубів у 2007-му, але він більше не хотів нікого слухати, отримавши дзвінок з Мадрида. Молодий хавбек дивився лише у бік легендарного Бернабеу.

"Мене хотіли 16 клубів. Я розмовляв з Лапортою, президентом Барселони, а також з Міятовічем, спортивним директором Реала.

Обидва клуби пропонували схожі умови, проте все було вирішено, щойно я зв'язався з "бланкос".

Інцидент на тренуванні і злий Моурінью

Ні Шустер, ні Пеллегріні, ні Рамос, ні Моурінью не знайшли спільної мови зі скандальним гравцем, хоча його дебют викликав захоплення. Прощання виявилось болісним.

"З перших днів почувався тут, наче вдома. Мене гарно прийняли, особливо Гуті. Він був легендою Реала.

Звісно, що без конфліктів не обходилось. Пам'ятаю випадок на тренуванні. Я почав верещати: "Савіола, Савіола, Савіола, Савіола, пасуй на мене!". Він зупинився, щосили запустив у мене м'яча, а потім промовив: "Ти вже задовбав, хлопче".

Проблеми почалися за Моуріньо, який змусив мене покинути Мадрид. Він зателефонував у день закриття трансферного вікна і сказав, що я маю піти. У мене було менше 24 годин, щоб обрати новий клуб!

Відділ спортивного планування вирішив, що грати повинен Марсело. Однак, не було жодних підстав проганяти мене з команди. Мабуть, Вальдано мав великі сподівання щодо Марсело.

Попри все Мадрид залишається найкращим клубом планети, і я там виступав. Ніхто не зможе витерти цього з історії. Є чимало зірок, які хотіли туди перейти, але в них не вийшло".

Нічне життя в іспанській столиці

Дренте було 20, коли він опинився в Мадриді. У зірковій роздягальні не бракувало шанувальників нічних клубів. Встояти перед спокусою було складно.

"Мадрид – красиве місто. Багато ресторанів, всюди вечірки, гарні дівчата. А ти – молодий, гравець .. Перед тобою чимало спокус.

Якось поїхав з другом в казино і до нас підійшли дві ефектні кралечки. Ми поїхали в готель і чудово провели час. Однак потім з'явилась проблема – вони просили по тисячі євро з кожного. Я не мав уявлення, що доведеться платити!

Товаришував з Робінью. Він перетворював підвал власного помешкання на нічний клуб. Ми не тусувались щоночі, як писала преса, але це відбувалось доволі часто.

Руїни після Реала

Покинувши мадридський гранд, колись перспективний хавбек змінив 9 клубів, від Росії до Еміратів, але вже не повернувся на топовий рівень. Фактично, Ройстон завершив з футболом у 29, все, що було далі – тимчасові спалахи поміж зйомок в кіно і телешоу.

"Еркулес потопав у боргах, тож ми навіть не з'являлись на тренування. Я отримав дзвінок від Моурінью, він несамовито кричав: "Ти не можеш цього робити, адже представляєш Реал. Наші футболісти так не поводяться". Чорт забирай, хотів би я побачити його на своєму місці!

Хто винен, що Еркулес понизився у класі? Звісно, що керівництво. Вони звільнили чудового тренера Естебана Віго та запросили Джукіча, якого цікавило лише одне – демонструвати м'язи у роздягальні. Він не міг змиритись, що завершив кар'єру гравця.

Я виступав в Росії, Англії, Туреччині... Почалися проблеми з агентами, і я не був зосереджений лише на футболі. Я втрачав багато грошей".

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