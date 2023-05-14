Защитник Шахтера Ефим Конопля рассказал о характере повреждения во время матча 26-го тура УПЛ с петровцами (2:0).

"Беспокоило ли меня что-то после столкновения? Да, беспокоило, поэтому меня и заменили.

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Получил ушиб и не смог продолжить игру, потому что было действительно очень больно", – цитирует Коноплю официальный сайт Шахтера.

Напомним, Ефим вышел в основе и на 51-й минуте отметился голом, открыв счет в матче. На 60-й минуте его заменил Георгий Гочолейшвили. В текущем сезоне 23-летний Конопля провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Шахтер после 26-ти туров продолжает лидировать в чемпионате Украины – "горняки" опережают СК Днепр-1 на 5 очков (днепряне свой поединок против Миная проведут в понедельник, 15 мая).

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