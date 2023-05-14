Захисник Шахтаря Юхим Конопля розповів про характер ушкодження під час матчу 26-го туру УПЛ з петровцями (2:0).

"Чи щось турбувало після зіткнення? Так, турбувало, тому мене й замінили.

Йовічевіч оцінив шанси Шахтаря на чемпіонство після скандального матчу з Інгульцем

Отримав забій і не зміг продовжити гру, бо було дійсно дуже боляче", – цитує Коноплю офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Юхим вийшов в основі і на 51-й хвилині відзначився голом, відкривши рахунок у матчі. На 60-й хвилині його замінив Георгій Гочолейшвілі. У поточному сезоні 23-річний Конопля провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.

Шахтар після 26-ти турів продовжує лідирувати у чемпіонаті України – "гірники" випереджають СК Дніпро-1 на 5 очок (дніпряни свій поєдинок проти Миная проведуть у понеділок, 15 травня).

Шахтар обіграв Інгулець та офіційно викинув Динамо з боротьби за чемпіонство