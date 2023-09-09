"Если говорить о профессии, то был тренером Волыни. Когда команда разошлась, были предложения ехать помогать в разных командах.

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Но не получается, потому что семья за границей, а сам постоянно катаюсь на передовую. Если же заниматься футболом, то надо постоянно уделять время команде.

Не может здесь такого быть, что ты уехал на 3-4 дня на передовую, а команда живет сама по себе без тебя. Как минимум, мы хотим ездить к ребятам на передок хотя бы 2 раза в месяц. Машины загнать и завезти некоторые вещи, которые просят.

Поэтому, сейчас было несколько предложений, но я на них не откликнулся, потому что вроде и хочется тренировать, и одновременно понимаю, что тогда не получится так", – сказал Михалик в комментарии Informator.

Напомним, после завершения карьеры игрока Тарас сначала работал наставником второй команды Волыни, а затем вошел в тренерский штаб первой команды.

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