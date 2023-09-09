"Якщо говорити про професію, то був тренером Волині. Коли команда розійшлася, були пропозиції їхати допомагати у різних командах.

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Але не виходить, тому що сім'я за кордоном, а сам постійно катаюся на передову. Якщо ж займатися футболом, то треба постійно приділяти час команді.

Не може тут такого бути, що ти поїхав на 3-4 дні на передову, а команда живе сама по собі без тебе. Як мінімум, ми хочемо їздити до хлопців на передок хоча б 2 рази на місяць. Машини загнати та завезти деякі речі, які просять.

Тому, зараз було декілька пропозицій, але я на них не відгукнувся, тому що ніби і хочеться тренувати, та водночас розумію, що тоді не вийде так", – сказав Михалик у коментарі Informator.

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Тарас спочатку працював наставником другої команди Волині, а згодом увійшов у тренерський штаб першої команди.

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