Форвард сборной Украины Роман Яремчук признался, что неудачи с не самыми сильными соперниками позволяют "сине-желтым" постоянно находиться в тонусе перед стартом Евро-2020.

"Последние четыре матча мы сыграли вничью, и это не очень хорошо. Но было бы хуже, если бы мы всех "выносили", и нас носили бы на руках.

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А так – все находятся в тонусе. Могу сказать только одно: с такой работой, которая сейчас ведется, результат непременно придет. Важно, что мы не стоим на месте, как команда. Много перемен в тактическом плане, тренеры хотят сделать нас вариативными.

В этом смысле сборная делает следующий шаг, и такое разнообразие должно помочь на Евро. Нужно прогрессировать, быть непредсказуемыми для противника. Нам интересны все эти новые схемы, мы положительно реагируем на новинки тренерского штаба. Слушаем его и полностью доверяем", – сказал Яремчук в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины в последних четырех матчах расписала четыре боевые ничьи с Францией, Финляндией, Казахстаном и Бахрейном. Шанс реабилитироваться за не слишком яркие результаты у "сине-желтых" будет уже 3 июня – подопечные Шевченко в Днепре проведут товарищеский поединок против Северной Ирландии.

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