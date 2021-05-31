"С сегодняшнего дня приступаю к работе в общей группе с командой. Считаю, что мне очень повезло, что в том поединке, с Мехеленом, я вовремя попросил замену и избежал очень серьезной травмы. Но теперь уже не о чем переживать. Начал делать спринты, боль прошла.

Яремчук получил новый вариант продолжения карьеры в Европе

Сезон 2020/21 для Гента? Провальный. В концовке мы, конечно, немного выровняли ситуацию и завоевали путевку в Лигу конференций, но в целом это был далеко не самый удачный год. Позитив есть, но того, что было в начале сезона, нельзя было допускать. Я счастлив, что у меня получается забивать, как и любой нападающий. Важно, чтобы голы приносили очки команде.

Поеду ли на Евро-2020 в статусе игрока Гента? Не хочу об этом говорить. Сейчас я игрок сборной Украины, точка. Сейчас вообще не думаю о клубе, моя концентрация только здесь, в сборной. На звонки с незнакомых номеров вообще не отвечаю – только бы меня никто не отвлекал от подготовки к чемпионату Европы", – поделился Яремчук в комментарии Команда№1.

В сезоне 2020/21 Роман провел за бельгийскую команду 43 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

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