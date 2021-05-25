Сараево грабят второй раз за 9 месяцев. То странный вылет из ЛЧ, то потеря титула чемпионов впервые за 3 сезона по фантастическому сценарию. Андрей Джоканович, которого на Балканах называют новым Пьяничем, является самым дорогим игроком боснийского чемпионата. Трансфермаркт оценивает опорника, который может сыграть и на правом фланге защиты, в 1 миллион евро. Ему недавно только исполнилось 20 лет. За это время успел стать капитаном молодежной сборной, а на днях – получить вызов в национальную команду.

Дерби Сараево: Когда футбол на втором месте

Для него это была эдакая неделя американских горок. Сначала приблизился к осуществлению мечты о дебюте в главной команде Боснии и Герцеговины (кто знает, возможно, увидимся с ним уже в отборе ЧМ-2022, где его сборная будет противостоять Украине), а затем потерял титул чемпиона и пережил столкновение с агрессивными фанатами. Джоканович, кстати, является своего рода королем перехватов боснийского чемпионата. С детства он ориентировался на другого балканского хавбека, хорвата Матео Ковачича, а также знаменитого испанского форварда Фернандо Торреса, ведь начинал в нападении. Как для опорника демонстрирует очень неплохой дриблинг и обещает вырасти в игрока для топ-чемпионатов.

Впрочем, даже один из самых талантливых игроков нового поколения боснийцев не помог Сараеву защитить титул чемпиона. За тур до финиша команда окончательно потеряла все шансы, хотя еще весной имела комфортное преимущество над вторым местом в 13 очков. Конечно, это очень не понравилось ультрас самого популярного клуба страны. Спустя сутки после окончательной потери надежд на золото горячие фанаты вторглись на базу команды и атаковали игроков. Тренировка была сорвана, случилась драка. Джоканович еще легко отделался, а вот экс-игрок боснийской молодежки Иван Юкич и Душан Ходжич получили несколько ударов по голове.

Последний даже вынужден был обратиться к врачам. У Ходжича от полученного удара не открывался глаз. Душан пожалел, что слишком агрессивно встал на защиту одного из партнеров. Он первым полез в драку, после чего начался еще больший хаос. В итоге футболист даже покинул страну. Фанаты обвиняют его в том, что положительно отреагировал на пост в соцсетях игрока Бораца, который праздновал чемпионство. Кроме того, "потерю Ходжича труднее пережить местным барам и ресторанам" – таким образом намекают на частые нарушения режима со стороны футболиста.

От худших последствий игроков Сараево, в конце концов, спасли 3 патруля полиции. Команда переживает непростые времена за день до финала Кубка Боснии и Герцеговины против новоиспеченного чемпиона Бораца. Задолженности по зарплате растут, клуб закрыл футбольную школу, а ультрас угрожают всем, кроме вратаря. При таких условиях, сообщает Dnevni avaz, некоторые исполнители не хотят, а то и боятся играть матч, запланированный на 26 мая. Что произойдет в случае нового поражения, спрашивают они.

Капитана Сараево Крсте Велковски (еще один соперник Украины – имеет шанс сыграть против команды Шевченко на Евро-2020), похоже, подобными трудностями не удивишь. Хавбек сборной Северной Македонии, который еще в 2014 году проигрывал нашей сборной в квалификации на Чемпионат Европы, напоминает: даже когда "гиганты" выигрывали золотой дубль, зарплату не платили 3-4 месяца. Однако Сараево выстоял и добился своих денег. А нынешние махачи Велковски расценивает с философским спокойствием, который разделяют не все.

Другой интересный момент – персона владельца клуба. До недавнего времени главным был миллиардер Винсент Тан, также владелец бельгийского Кортрейка и валлийского Кардиффа, который вылетел из АПЛ пару лет назад. Малайзиец стал первым иностранцем, который приобрел боснийский клуб. Причем сделал это в обход закона, запрещающего подобные сделки. Инвестировал 10 миллионов евро, но по сути так и не получил желаемого. В частности, команда завоевывала слишком мало трофеев, а ее игроки не очень приблизились к британским высотам, а ведь изначально задумывалось продавать их в Кардифф.

Тан достаточно быстро охладел, ввел жесткую экономию, а впоследствии вообще передал правление вьетнамцу Хоаю Наму, который пообещал золотые горы, увеличил бюджет и велел отказаться от политики ставки на своих воспитанников. Как следствие, Сараево оказался у разбитого корыта, подписывая игроков, которые совсем не по карману да еще и не приносят успехов. Так бывает, когда популярные клубы покупают не очень осведомленные в футболе богачи, которые искренне удивляются, например, почему же это вратарь не играет руками за пределами штрафной площади.