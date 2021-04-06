"Как и большинство футболистов, я, конечно, хочу играть в одном из топ-5 чемпионатов. Но сейчас я сосредоточен на Заре и завершении текущего чемпионата. Потом у меня контракт с украинским клубом еще на полгода. Надеюсь, за это время я хорошо себя покажу, а после этого приму решение о своей карьеры.

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Когда я переезжал в Украину – у меня было два предложения из УПЛ и по одному из Турции, Бельгии и Португалии. Я почти год не играл за Фенербахче, поэтому было сложно рассчитывать на варианты в топ-чемпионатах. Выбрал Зарю, потому что мне нужно было играть, а у них серьезная команда, которая выступает в еврокубках. Кроме того, Заря продает игроков в зарубежные клубы. Не так давно они продали Андрея Лунина в Реал", – сказал Сайядманеш в интервью Gol Bezan Podcast.

Напомним, иранец присоединился к Заре в октябре прошлого года. В этом сезоне форвард провел за луганчан 18 матчей, отличился 5 голами и 2 ассистами. Его контракт с "мужиками" действует до 31 декабря 2021 года.

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