"Впечатления от матча негативные. Ведь по такой игре, по тому, как она складывалась, учитывая то, что Шахтер остался в меньшинстве, мы могли рассчитывать на очки и были обязаны их брать. Сыграть хотя бы вничью.

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Но если говорить простыми словами, то класс Шахтера выше, и они просто создали моменты, которые реализовали, а потом уже играли по счету. Класс игроков группы атаки Шахтера оказался выше, чем класс группы игроков Колоса", – цитирует Вишняка официальный сайт дончан.

Напомним, поражение от "горняков" стало для Колоса первым в текущем сезоне – ранее они одержали две победы (над Черноморцем и Вересом) и расписали две ничьи (с Оболонью и Рухом).

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