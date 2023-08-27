Шахтер обыграл Колос в 5 туре УПЛ и стал лидером чемпионата. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер имел преимущество в первом тайме, которое воплотил в два гола. В обоих эпизодах ключевую передачу отдал Криськив. Он записал себе в актив дубль из ассистистов.

Шахтер нанес Колосу первое поражение в сезоне – игрока "горняков" снова изъяли, хорошие и тревожные новости для сборной

Дмитрий сперва принял хороший пас Зубкова и прострелил вдоль ворот – Назарина замкнул. А в компенсированное время Криськив вырезал качественный пас под удар Кащуку.

"Горняки" еще до перерыва остались в меньшинстве после грубого фола Гочолейшвили против Богданова. И весь второй тайм удерживали счет.

Колос атаковал, нанес 11 ударов, но создал лишь один качественный момент. Да и там Ризнык парировал удар Салабая. Шахтер победил и вышел на первое место.