Защитник сборной Шотландии Райан Портеус подставил свою команду перед важными матчами.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение в отношении 25-летнего шотландца. Райана Портеуса дисквалифицировали на два матча.

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Напомним, на 42-й минуте игры с Германией (1:5) Портеус, пытаясь в прыжке помешать пробить хавбеку Илкаю Гюндогану, попал сопернику шипами в голень и сбил его. За это главный судья Клеман Тюрпен показал шотландцу красную карточку и назначил пенальти.

Из-за двухматчевой дисквалификации футболист Уотфорда пропустит остаток группового этапа чемпионата Европы. Он не сможет сыграть с командами Швейцарии и Венгрии.

Кроме того, Шотландская футбольная ассоциация оштрафована на 5625 евро за поведение болельщиков – они бросали предметы на поле.

Напомним, сборная Шотландии сыграет еще два матча на Евро-2024 – против Швейцарии и Венгрии.

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