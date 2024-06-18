"Мы Словакия, и мы не на уровне Бельгии, не будем себе врать. Мы можем определить систему, которая, если она работает для нас, означает 50 процентов успеха. Еще 50 будет добыто сердцем, мужеством и уверенностью в себе. Эта группа сбалансирована. Если кто-то думает, что румыны попали на Евро-2024 потому, что выиграли в лотерею, то ошибается. Даже если некоторые футбольные эксперты говорят, что эта группа самая легкая, это не так.

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Нам нужно отдохнуть, а дальше мы будем готовиться к Украине. Мы знаем, что это будет непростой соперник, возможно, он будет на уровне с Бельгией. Они хорошо владеют мячом, поэтому придется выкладываться на все сто", – приводит слова Лоботки sport.aktuality.sk.

Напомним, в группе E сразу в обоих матчах произошли сенсации. Сначала Румыния уничтожила Украину (3:0), а затем Словакия отстояла минимальную победу над Бельгией (1:0).

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