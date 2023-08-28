"Враження від матчу негативні. Адже по такій грі, по тому, як вона складалася, зважаючи на те, що Шахтар залишився в меншості, ми могли розраховувати на очки і були зобов'язані їх брати. Зіграти бодай унічию.

Колос – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Але якщо говорити простими словами, то клас Шахтаря вищий, і вони просто створили моменти, які реалізували, а потім уже грали по рахунку. Клас гравців групи атаки Шахтаря виявився вищим, ніж клас групи гравців Колоса", – цитує Вишняка офіційний сайт донеччан.

Нагадаємо, поразка від "гірників" стала для Колоса першою у поточному сезоні – раніше вони здобули дві перемоги (над Чорноморцем та Вересом) і розписали дві нічиї (з Оболонню та Рухом).

Шахтар завдав Колосу першої поразки в сезоні – гравця "гірників" знову вилучили, хороші й тривожні новини для збірної